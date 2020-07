Fa benzina e riparte, poi le fiamme avvolgono l'auto

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo ha permesso di contenere i danni causati da un incendio scoppiato nella prima serata di ieri, in via Divisione Julia, nel territorio del comune di Mereto di Tomba.

Per cause in corso di accertamento da parte dei pompieri - comunque accidentali e probabilmente di natura elettrica - un'Alfa Romeo 164, condotta da un ragazzo di poco più di vent'anni, ha preso fuoco. Il giovane era appena uscito da un distributore della zona. La vettura in marcia, dopo circa 100 metri dalla pompa di benzina, ha cominciato a mostrare dei problemi. Si sono levati fumo e fiamme. Il ragazzo è riuscito per tempo a mettersi in salvo e non ha riportato conseguenze.

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'auto, rimasta in mezzo alla strada. La macchina è andata completamente distrutta. Si tratta di un mezzo a benzina e che, nel cofano, aveva un bombolone per l'alimentazione a Gpl.

Il rischio era quello dell'esplosione del gas, pericolo sventato dal tempestivo intervento dei pompieri, che hanno anche evitato che il rogo potesse estendersi alla vegetazione circostante.

Nessuno è rimasto ferito; disagi per la circolazione.