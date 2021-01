Fa il bagno e poi staziona sul molo Audace, scatta la sanzione

Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di fornire le proprie generalità un triestino del 1987. E’ stato fermato da una Volante e alla richiesta degli operatori della sua presenza in strada ha assunto un comportamento aggressivo.

Accompagnato in Ufficio, dopo le formalità di rito, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica ed è stato anche sanzionato in quanto aveva violato la normativa antipandemica, trovandosi in strada senza giustificato motivo e senza mascherina.

Poco prima è stato sanzionato per ubriachezza e per la violazione delle norme anti-Covid 19 un milanese nato nel 1961 e residente in città. E’ stato fermato e identificato da personale della Volante in via Castaldi. Stessa sorte per un cittadino nato in Croazia nel 1961 e residente in città, fermato in piazza Garibaldi.

Nel pomeriggio, infine, è stato multato sempre per aver violato la normativa antipandemica un genovese del 1970. Aveva appena fatto un bagno in mare ed era seduto nei pressi del molo Audace.