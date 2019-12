Fa il pieno e scappa senza pagare

Nel tardo pomeriggio di ieri, un cittadino rumeno di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, dopo aver fatto rifornimento in un distributore di Tarvisio, si è allontanato in modo fulmineo, a bordo di una Opel Vectra, in direzione Val Bartolo - Camporosso, nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Aveva fatto il pieno, ma non aveva pagato. La tempestiva segnalazione del titolare dell'area di servizio ha consentito alla pattuglia dei Carabinieri di rintracciare, dopo un breve inseguimento, il rumeno. Al termine degli accertamenti, è stato denunciato. Dovrà rispondere alla Procura di Udine del reato d'insolvenza fraudolenta.