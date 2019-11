Fa incetta di acolici e scappa senza pagare

Furto con arresto in un supermercato di Gorizia. Il colpo è avvenuto lunedì pomeriggio quando un uomo si è introdotto nel negozio confondendosi tra i clienti. Dopo aver riempito una borsa con alcolici, per un valore complessivo di oltre 250 euro, il 55enne, residente in Veneto, ha atteso l’attivazione della porta d’ingresso, apertasi per consentire l’accesso di altri clienti, per poi allontanarsi repentinamente dal punto vendita. Un dipendente del supermercato, accortosi della situazione, ha prontamente inseguito l’autore del furto, successivamente bloccandolo nel parcheggio.

Il personale della Polizia di Stato di Gorizia lo ha portato in Questura e, dopo averlo sottoposto agli accertamenti di rito, ha accompagnato il 55enne nella casa circondariale di Gorizia, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo tenutosi nel pomeriggio successivo.