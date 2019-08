Fa la spesa, ma paga solo metà della merce

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato per furto una cittadina bosniaca classe 1981, già nota alle forze dell’ordine. La donna è stata notata da un’addetta alla vigilanza all’interno di un supermercato in via del Ponzianino, a Trieste, mentre era intenta a nascondere merce – per un valore di 30 euro - nella propria borsetta.

Una volta pagati alcuni articoli, mentre usciva dal negozio è stata fermata e le è stato chiesto conto di quanto presente nella borsa. Sul posto anche una Volante che ha identificato e denunciato la donna.