Fa le vacanze in Spagna e in Croazia, poi si consegna per l'arresto

I Carabinieri del Radiomobile di Aurisina, nel corso dei controlli di retrovalico a Fernetti, hanno rintracciato un 34enne destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ancona. Il giovane, originario di Pesaro, viaggiava a bordo di un pullman di linea che è stato fermato da una pattuglia.

Quando i militari sono saliti a bordo per controllare i passeggeri, ha raccolto i suoi effetti personali e si è presentato spontaneamente. A suo carico, un mandato di cattura risalente al mese scorso. Ha spiegato che prima di andare in carcere voleva godersi il sole e il mare e così, sapendo dell’imminente emissione del provvedimento restrittivo nei suoi confronti, era partito per un viaggio. Quindici giorni al sole delle Baleari e altrettanti sulle coste della Croazia. Ora, completata la sua vacanza, si è detto pronto per varcare la soglia del carcere.

I Carabinieri lo hanno arrestato e, al termine delle formalità di rito, lo hanno accompagnato al Coroneo, dove sconterà tre mesi per lesioni gravi. In una precedente esperienza in carcere, al culmine di un litigio con il suo compagno di cella, lo aveva colpito con una bottiglia, causandogli serie ferite.