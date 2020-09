Fa retromarcia e travolge l'anziana moglie, che muore

Tragedia nel pomeriggio di ieri, a Trieste, in Strada di Fiume, dove un uomo, facendo manovra con la sua auto nel vialetto di casa ha investito accidentalmente la moglie, una donna di 90 anni.

La pensionata è caduta e ha riportato un grave trauma alla testa. È stata tempestivamente soccorsa dal personale medico allertato dal marito ma per lei, purtroppo, le lesioni si sono rivelate fatali ed è deceduta in ospedale, dove era stata trasportata in codice rosso con l'ambulanza.

Sul posto la Polizia di Stato. La coppia era sposata da oltre 50 anni.