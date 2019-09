Fa serata a Friuli Doc e poi si schianta sulle auto in sosta

Aveva esagerato con i drink a Friuli Doc. Poi si è messo al volante di una Citroen C2 e ha perso il controllo del mezzo all'altezza di via Micesio, al civico 2, a Udine. Sono le due e mezza di notte quando scatta l'allarme; sul posto intervengono i sanitari e la Polizia Stradale.

Al volante c'è un neopatentato classe 1995 residente in un piccolo comune alle porte del capoluogo. Il giovane ha rischiato di sfondare una vetrina e finire nel Ledra; alla fine si è schiantato contro due auto in sosta, una Mazda e una Ford Escort, causando danni. Subito rilevato il suo stato di alterazione alcolico. Per lui, per fortuna, nessuna lesione. L'incidente ha creato non poco scompiglio nella zona.