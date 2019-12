Fabbrica di plastica non in regola a Fagagna, una denuncia

Nell’ambito di una mirata serie di controlli di carattere ambientale coordinati in ambito nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale, i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Udine, a seguito di un controllo d’iniziativa svolto nei giorni e finalizzato al monitoraggio delle attività imprenditoriali del territorio udinese impegnate nel ciclo produttivo della plastica, hanno deferito in stato di libertà il legale rappresentante di una società attiva a Fagagna. I controlli dai militari del Noe hanno permesso di appurare il mancato rispetto, da parte dell’azienda, delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Nel corso dell’attività ispettiva i Carabinieri hanno infatti constatato la presenza di numerosi cumuli di rifiuti pericolosi e non, adiacenti al materiale lavorato, su una area non autorizzata e privi di idonea cartellonistica, di fatto realizzando un abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo.

Sulla scorta delle risultanze investigative emerse, grazie anche all’ausilio di personale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Udine e dell’Arpa Fvg - Dipartimento di Udine, l’Amministrazione Comunale di Fagagna ha potuto dunque emettere un'ordinanza sindacale di ripristino dello stato dei luoghi nei confronti dell’azienda.