Fabrizio Curcio a Udine per ringraziare la Protezione civile Fvg

Una giornata di festa, per ringraziare i volontari sempre in prima linea. La Protezione civile della Regione organizza per sabato 16 luglio, nei padiglioni della Fiera di Udine, con inizio alle 10.30, un incontro con i volontari del Friuli Venezia Giulia per ringraziare tutti i partecipanti alle emergenze affrontate in questi ultimi anni, dall'alluvione Vaia del 2018, agli eventi nevosi del gennaio 2021, passando per l'emergenza Covid da marzo 2020 a marzo 2022.

Alla presenza del Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio, nonché del governatore Massimiliano Fedriga e del vicepresidente Riccardo Riccardi, ai volontari Fvg sarà consegnato un riconoscimento.