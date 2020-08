Facciamo chiarezza sull’onda dei migranti

Allentate le restrizioni ai confini, con la bella stagione, sono ripresi gli arrivi di migranti in regione, mettendo a dura prova le strutture per l’accoglienza, senza ovviamente dimenticare la solita bufera di polemiche politiche che spazza via qualsiasi tentativo di avere le idee chiare quando si parla del problema.

Che sia un problema serio è evidente, perché se nel Mediterraneo il fenomeno migratorio ha subito un rallentamento, la Rotta balcanica non ha mai smesso di funzionare e gli arrivi si susseguono da anni. Le soluzioni adottate per contrastare l’immigrazione illegale o quanto meno gestirla e le conseguenze sulla sicurezza sono oggetto di acceso dibattito non solo a livello politico, ma pure al bar e sui social dove se possibile i toni sono persino peggiori.

Partendo da dieci quesiti molto ricorrenti abbiamo cercato di fornire le risposte sulla base delle informazioni raccolte (molte delle quali da fonti ufficiali consultabili su Internet) con l’avvertenza che si tratta di un problema complesso per il quale le soluzioni proposte tra amici davanti a un bicchiere di vino, o dai tanti leoni da tastiera che imperversano soprattutto su Facebook, sono inevitabilmente inefficaci.

Da dove arrivano i migranti? La Rotta balcanica parte dalla Turchia, a sua volta punto di arrivo da vari Paesi orientali: dopo essere arrivati in Grecia o in Bulgaria i migranti, accompagnati dai mercanti di uomini, cercano di attraversare Serbia (ora meno attraversata a causa delle misure dell’Ungheria), Bosnia e Croazia. Slovenia, Italia e Austria sono spesso solo un’altra tappa.



Sono un pericolo per la nostra salute? Dal punto di vista sanitario, in particolare alla luce dell’Emergenza Covid 19, i migranti sono solo in minima parte positivi (3-5% dei contagiati) secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute. Certamente le condizioni molto precarie nelle quali vivono per molti mesi favoriscono l’insorgenza di altre affezioni. In ogni caso, stando alla casistica, è molto più probabile essere contagiati da un italiano che non da un migrante.



Se sono clandestini perché non li rimandiamo indietro? Chi viene rintracciato in territorio italiano e non è provvisto di regolare visto di ingresso può essere riaccompagnato alla frontiera e respinto soltanto se sia certa la sua provenienza e se il rintraccio sia avvenuto in prossimità del confine. Non può in teoria essere espulso chi abbia manifestato l’intenzione di chiedere la protezione internazionale né chi abbia bisogno di soccorso. Il termine “in teoria” è legato al fatto che le associazioni che si occupano dei migranti parlano di respingimenti spesso sommari, in particolare verso la Slovenia. Per chi viene rintracciato lontano dal confine scattano le procedure di identificazione (incluso l’accertamento della nazionalità e dell’età se necessario) e il migrante è accompagnato in una struttura di accoglienza in attesa che siano concluse le procedure per l’eventuale espulsione o la valutazione della richiesta di asilo.



Perché arrivano tanti minori? Si tratta quasi sempre di maschi il cui viaggio è finanziato dalle famiglie con la speranza che trovino lavoro. L’Italia, al pari delle altre nazioni che hanno sottoscritto accordi internazionali, si è impegnata ad assicurare ai minori che arrivano sul proprio territorio cura e assistenza. Il minore non accompagnato è quindi affidato a strutture autorizzate che si occupano anche di fargli frequentare corsi di istruzione e professionali.



Perché così poche donne? La Rotta balcanica è percorsa soprattutto da giovani migranti economici e solo in minima parte da famiglie che fuggono da zone di guerra, soprattutto dopo che la Turchia ha cominciato a ospitare nei campi profughi le famiglie siriane e irachene che altrimenti tentavano di raggiungere l’Europa.



E’ vero che se rintracciati non possono essere arrestati? L’arresto di chi entra irregolarmente in Italia è stato dichiarato incostituzionale da tempo. Il clandestino può essere trattenuto per l’accertamento delle generalità e affidato a una struttura oppure, in determinati casi, può essere riaccompagnato in frontiera per essere espulso.



Di che nazionalità sono quelli che arrivano in Fvg? I migranti che sbarcano in Fvg sono soprattutto bengalesi ,afghani, pachistani, kosovari, albanesi ed egiziani, quasi tutti maschi. Frontex, il sistema di controllo europeo, ha registrato un aumento dell’80% dei transiti confermato anche dal numero di sbarchi avvenuti in Grecia. Dopo la pausa causata dall’emergenza Covid e l’arrivo dell’estate i transiti sono ripresi.



Come mai non blindiamo il confine? Il linea teorica è possibile farlo con un impiego di uomini e risorse molto elevato, a patto però di essere pronti a fare i conti con interminabili attese in entrata e in uscita ai confini con Austria e Slovenia e con i costi economici che ciò comporta. Le organizzazioni criminali aggirano i controlli di retrovalico che pure sono in corso da tempo da parte delle forze dell’ordine e dell’esercito, e lasciano i migranti in aree lontane dal confine.



Perché non intervengono gli altri Paesi attraversati? Lo fanno, ma come accade per noi, il flusso di migranti, gestito e alimentato dalle organizzazioni criminali, è tale che solo una parte di queste persone viene intercettato e bloccato. Le nazioni attraversate dalla Rotta balcanica stanno affrontando in tal senso gravi problemi di gestione dei migranti, in particolare la Bosnia, dove si parla di migliaia di individui, e la Croazia.



E’ vero che si fermano da noi? No, i dati dimostrano che anche il nostro Paese è spesso un punto di passaggio soprattutto verso il Nord Europa e solo una minima frazione di chi presenta richiesta di protezione internazionale si ferma poi in Italia, trovando lavoro in particolare nel settore agricolo. Altro discorso sono i tempi di permanenza in attesa della pronuncia sulla richiesta di protezione internazionale o del ricorso contro il mancato riconoscimento.