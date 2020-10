Faedis, dopo il sindaco altre positività in Comune

Dopo la positività al Coronavirus del sindaco, Claudio Zani, che sta lavorando da casa, in isolamento, ecco come sta evolvendo la situazione a Faedis. A seguito del completamento delle indagini sanitarie richieste, si sono purtroppo aggiunti altri due casi, uno tra i componenti della Giunta e uno tra i consiglieri comunali di maggioranza, entrambi in quarantena. Non ci sono ulteriori segnalazioni o sospetti di positività tra gli altri componenti dell'Amministrazione comunale.

Si segnala, però, un caso di positività per un dipendente comunale, in quarantena, oltre a un altro sospetto in attesa di ulteriori indagini. Per questi motivi è stata disposta la chiusura preventiva della sede municipale, periodo in cui saranno intraprese le opportune opere di sanificazione. Tutte le procedure indicate dai protocolli governativi in essere sono state e saranno rispettate.

"Questa comunicazione - scrivere in un post di Facebook l'Amministrazione del Comune di Faedis - ha anche lo scopo di smorzare l'allarmismo e fare chiarezza nella confusione che sta serpeggiando tra la popolazione negli ultimi giorni, con il conseguente fiorire di notizie fuorvianti, che hanno ben poco rispetto della privacy personale, per la quale verificheremo come tutelarci in merito".