Incendio in un appartamento a Faedis, in via Udine. L'allarme è scattato poco prima delle 11. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli. Nessuna persona è rimasta ferita. È successo al civico 14.

L'alloggio si trova all'interno di una palazzina. I danni sarebbero principalmente causati dal fumo che ha invaso tutte le stanze. Sul posto ci sono anche i carabinieri.