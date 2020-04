Faedis, trovato senza vita un 52enne

Trovato morto nel pomeriggio di oggi un uomo di 52 anni in una struttura di accoglienza di Faedis. Si tratta di un cittadino straniero che aveva raggiunto il paese collinare pare per una visita a parenti e amici, prima dell'emergenza Coronavirus. Bloccato poi dalle disposizioni per il contenimento del Covid-19, era rimasto in Friuli. L'uomo ha perso la vita per un malore fatale che non gli ha lasciato scampo.

Inutili i soccorsi, lanciati immediatamente dalle persone che lo hanno trovato riverso. Sul posto è intervenuto il medico che ha ne decretato il decesso. È stata autorizzata la rimozione del corpo. È successo questa mattina, intorno alle 11.