Fagagna: crede di pagare l'idraulico ma è una truffa

Nella giornata di ieri, domenica 24 maggio 2020, i Carabinieri di Fagagna, comandati dal maresciallo Francesco Serpi, sono intervenuti a seguito della denuncia presentata da una ragazza di 29 anni del posto, di Fagagna, e hanno denunciato a piede libero, per truffa, una donna di 35 anni di origini nigeriane, residente a Parma già con specifici precedenti di polizia.



La cittadina nigeriana, con artifizi e raggiri, si era fatta accreditare in maniera indebita dalla vittima, sul proprio conto corrente bancario, la somma di 9.900 euro.



La giovane residente a Fagagna aveva versato quella somma convinta di pagare le opere di lavoro idraulico eseguite nella sua abitazione da una ditta. Il conto corrente della cittadina straniera è stato sottoposto a sequestro preventivo, come da provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria friulana.