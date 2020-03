Fagagna, perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso

Incidente lungo l'ex provinciale 100, poco prima delle 13.30, nel tratto di via Caporiacco, a Fagagna. Per cause in corso di accertamento, il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, in un fosso.

Nell'impatto è rimasto incastrato e, dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza da San Daniele del Friuli ed è decollato l'elicottero sanitario da Campoformido.

Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco con la prima partenza dal Comando di Udine che hanno dato fattivo supporto al personale sanitario per estrarre la persona ferita dall'abitacolo. Quindi il volo d'urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incidente.