Fagagna, quattro feriti nello scontro lungo la regionale

Quattro persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente accaduto lungo la regionale 464, a Fagagna, nel primo pomeriggio, poco dopo le 14, lungo un rettilineo, a poca distanza dalla Ferramenta Goi. Per cause al vaglio degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per gli accertamenti, con il supporto dei Carabinieri di San Daniele del Friuli per la viabilità, due vetture si sono scontrate in un impatto fronto-laterale.

Si tratta di una Fiat Punto, a bordo della quale viaggiavano padre e figlia, entrambi di Cassacco, di 58 e 30 anni, rimasti feriti ma non in maniera grave. Sull'altra vettura, una Fiat Idea, invece, una copia di persone anziane residenti a Coseano.

La donna, di 89 anni, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. Ha riportato lesioni gravissime. È stata intubata e trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in ambulanza. Ferito seriamente anche il pensionato, un uomo di 80 anni, liberato dalle lamiere dai Vigili del Fuoco del Comando di Udine. Le auto sono state poste sotto sequestro.

I pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati, uno dei quali è finito in un fossato.