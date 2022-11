Fallo durante la partita di calcetto, condannato per lesioni personali

Un anno di reclusione, pena sospesa, e 5mila euro di provvisionale per i danni. E' costata davvero cara a un 27enne di Latisana la gomitata al volto data a un avversario mentre giocava a calcetto.

Il giudice Daniele Faleschini Barnaba lo ha riconosciuto colpevole di lesioni personali aggravate. Il pm aveva chiesto un anno e quattro mesi di reclusione.

Il fallo, che ha causato al macapitato avversario la frattura dell'osso alveolare mascellare con idebolimento permanente all'organo della masticazione, è stato commesso l'8 giugno 2019 a Castions delle Mura, durante una partita amichevole nel quadro della festa paesana.

La gomitata fu inferta prima che fosse battuto un fallo laterale. Per l'accusa e la parte civile, rappresentata dall'avvocato Michele Tibald, il colpo fu dato in maniera volontaria e a gioco fermo.

Diversa la posizione della difesa. Nell'arringa, l'avvocato Daniela Lizzi ha sostenuto che il gioco non fosse fermo, ma soltanto non attivo, e che non c'erano ragioni per far male all'avversario. I due non si conoscevano e non c'ereano stati screzi durante la partita. "Il fallo commesso per smarcarsi fu involontario - commenta il legale - e rientra nel rischio consentito dal gioco del calcio". Scontato il ricorso in appello.