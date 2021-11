Falsa ferramenta 'made in Italy', maxi-sequestro

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Gorizia, durante un controllo, hanno scoperto a bordo di un automezzo in ingresso Stato 12.000 pezzi di minuterie per ferramenta e accessori per avvolgibili che riportavano un falso “Made in”.

La merce, di produzione e provenienza bosniaca e destinata a una società della provincia di Vicenza, aveva impresso su ogni singolo pezzo la dicitura “Made in Italy” o “Italy” e il nome della ditta importatrice italiana senza altra indicazione, potendo così indurre in errore i consumatori finali sull’origine reale del prodotto.

Il carico è stato sequestrato e il responsabile della società importatrice è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.