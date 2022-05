False assicurazioni online smascherate dalla Polizia locale

Si è conclusa nei giorni scorsi un’indagine durata sette mesi e partita a seguito di una serie di denunce presentate al Nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale di via Revoltella da alcuni automobilisti triestini raggirati a seguito della stipula di contratti assicurativi online.

Il primo a denunciare la truffa è stato un giovane, che aveva pagato circa 600 euro per la stipula di una RC Auto poi risultata falsa. L'uomo, assicurazione alla mano, a ottobre del 2021 era stato fermato da una pattuglia della Polizia Locale che, dopo le verifiche sulla documentazione esibita, aveva accertato l'inesistenza del contratto e sottoposto il veicolo a sequestro amministrativo.

Dopo questo primo caso, gli agenti della Municipale hanno scoperto altri contratti fasulli, sempre stipulati online. Coordinati dalla Procura di Trieste, hanno quindi acquisito le informazioni bancarie collegate alle carte prepagate e all'Iban destinatari dei versamenti dei premi, informazioni che li hanno portati ai malviventi, due uomini classe 1962 e 1983, entrambi residenti a Caserta. Coinvolto anche un terzo cittadino campano, classe 1997, ripreso dalle telecamere dello sportello postale dove le carte – almeno 25 - venivano usate.

Complessivamente, il sodalizio aveva incassato, in circa quattro mesi, oltre 50mila euro. A carico dei tre, gli investigatori ipotizzano il reato di truffa in concorso. Semplice ma efficace il meccanismo messo in piedi: dopo aver realizzato uno o più falsi siti internet, che sfoggiavano i loghi di compagnie assicurative conosciute e offrivano i contatti di un prestanome straniero o di un indirizzo email fornito da un provider extraeuropeo.

Una volta avvenuto l'accesso al sito farlocco e trasmessi i dati personali, il contraente veniva successivamente contattato dal truffatore da un'utenza mobile o mediante uno dei tanti servizi di messaggistica. Dati alla mano l'asserito assicuratore era quindi in grado di quantificare un premio realistico ma sicuramente inferiore alle offerte lecite di mercato, così da renderlo appetibile e indurre il contraente all'acquisto.

Dopo il pagamento, eseguito verso carte prepagate/ricaricabili, avveniva l'invio della documentazione falsa, che spesso riportava perfettamente, ma illecitamente, i loghi e il format di note compagnie assicurative italiane.

La Polizia Locale di Trieste raccomanda di fare particolare attenzione a tali siti che, offrendo spesso polizze temporanee, indicano quale contatto un numero di cellulare o invitano i clienti a utilizzare sistemi di messaggistica veloce, oppure propongono o usano una mail fornita da un provider gratuito e indicano per i pagamenti carte prepagate/ricaricabili.

Si ricorda che in caso di dubbi ogni informazione utile sulla legittimità di contraente e compagnia pubblicizzata può essere verificata sul sito dell'Ivass, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.