False aste online, perquisizioni anche in Friuli

Perquisizioni anche in Friuli nell’ambito di un’operazione partita dalla Lombardia in merito a false aste sul web. I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano e i poliziotti del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni della Lombardia, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due indagati, per reati di truffa pluriaggravata, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento e auto-riciclaggio.

Uno degli arrestati (sono in corso perquisizioni con l'aiuto dei finanzieri di Udine e Campobasso) è destinatario anche di un decreto di sequestro preventivo su beni e disponibilità per circa 100 mila euro.

Gli arresti arrivano al termine di indagini che hanno individuato gli autori di numerose truffe mediante false aste immobiliari e mobiliari.