False attestazioni per la disoccupazione, quattro denunce

Al termine di un'indagine iniziata lo scorso mese di giugno, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Salute di Udine hanno denunciato in stato di libertà quattro donne di età compresa tra i 37 e 57 anni con l’accusa di truffa aggravata. Le indagate, impiegate a vario titolo in un agriturismo attivo in provincia di Gorizia, avevano prodotto false attestazioni di giornate lavorative. In questo modo, con la compiacenza dei titolari dell'agriturismo, beneficiavano in maniera fraudolenta della disoccupazione agricola. È stato accertato che la truffa durava da 4 anni, a discapito del sistema Inps.

Si tratta dello stesso agriturismo chiuso dagli uomini del capitano Fabio Gentilini, comandante del Nas di Udine, che era stato in parte trasformato in casa di riposo per anziani autosufficienti e non autosufficienti.