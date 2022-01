False fatture milionarie a Pordenone, scatta la condanna

E’ diventata esecutiva la sentenza di condanna dello scorso maggio, con cui il Tribunale di Pordenone aveva stabilito una pena di tre anni di reclusione, senza le attenuanti generiche, per un pistoiese classe 1946, amministratore delegato di diverse società per emissione di fatture false per un ammontare di 5.684.520 euro più Iva nel corso del 2010 e di 1.339.738 euro più Iva nel 2011.

I pagamenti che il Giudice ha ritenuto fossero falsi e per i quali è stata emessa la sentenza passata in giudicato erano a favore della Onda Communication Spa.

“Si ritiene provato – ha scritto il Giudice nelle motivazioni - non solo che le operazioni commerciali sono oggettivamente inesistenti, ma anche che le stesse costituiscono un piccolo tassello che s’inserisce in un ben più ampio contesto truffaldino, volto a creare, attraverso operazioni simulate e fittizie, la giustificazione di consistenti movimentazioni di denaro anche per l'estero per consentire a Onda l'evasione dell'Iva indicata nelle fatture di acquisto emesse dalle varie cartiere".