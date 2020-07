False identità a ogni controllo, arrestato

La notte scorsa personale della Polizia di Stato in forza alla Squadra Volanti della Questura di Udine ha arrestato un cittadino pakistano 24enne per false attestazioni a pubblico ufficiale.

Poco prima delle 2 della notte, in via Moretti, gli agenti hanno fermato per un controllo un'auto con a bordo tre cittadini pakistani. Uno di loro, un 24enne senza fissa dimora in Italia, ha fornito generalità già dichiarate durante un precedente controllo risalente alla primavera e che gli erano costate una sanzione per inosservanza delle norme emanate per contenere la diffusione del covid-19.



Attraverso la consultazione delle banche dati e i terminali, è emerso che la stessa persona era stata espulsa in quanto irregolare dal Prefetto di Milano, con conseguente ordine del Questore di Milano ad abbandonare il territorio nazionale, l’1 gennaio 2020, ma fornendo altre generalità. Gli agenti si sono accorti che l'uomo aveva con sé un passaporto rilasciato dalle Autorità pakistane con i suoi veri dati, ancora una volta diversi da quelli forniti.