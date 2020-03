Falsi documenti per il permesso di soggiorno

La Squadra Mobile, assieme all’Ufficio Immigrazione, ha denunciato alla Procura della Repubblica di Udine 72 cittadini stranieri, di nazionalità pakistana (60), nepalese (11) e afgana (due), tutti richiedenti asilo tra i 20 e i 40 anni, che hanno allegato alle loro istanze di rinnovo del permesso di soggiorno fittizie comunicazioni di ospitalità finalizzate al rinnovo del titolo. Gli accertamenti effettuati puntavano ad appurare la genuinità delle comunicazioni presentate prevalentemente dai soggetti di origine asiatica, giunti in Italia fra il 2017 e il 2019. Questi, attualmente, sono in attesa delle determinazioni della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato o degli esiti del ricorso presso il Tribunale di Trieste.

I richiedenti asilo in questione non sono ospitati in strutture di accoglienza e, di fatto, non hanno una fissa dimora. Per ottenere il rinnovo alcuni o per radicare l’istanza alla Questura di Udine per altri che avevano ottenuto il primo permesso di soggiorno in altre province, risulta fondamentale documentare una dimora, dando conto, attraverso la comunicazione di ospitalità, di essere domiciliati sul territorio.

Oltre ai 72 migranti, sono stati segnalati alla Procura anche due ghanesi e un altro cittadino pachistano che avrebbero predisposto la modulistica falsamente attestante l'ospitalità. I migranti ottenevano la fittizia comunicazione di ospitalità pagando una cifra variabile tra i 50 e i 150 euro.

Fra i 72 stranieri, sei risultano denunciati anche per circonvenzione di incapace, in quanto avrebbero indotto una cittadina italiana, certificata per incapacità, a firmare la dichiarazione di ospitalità.