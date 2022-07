Falsi prosciutti di San Daniele, allevatore assolto

Falsi prosciutti dop di San Daniele: il Tribunale di Udine assolve con formula piena per non aver commesso il fatto un allevatore di San Vito di Fagagna. E’ la decisione alla quale è giunto il giudice Rossella Miele nei confronti del 53enne residente a Ruscletto.

Si tratta di una costola dell’inchiesta riguardante i maiali geneticamente non ammessi per la produzione del San Daniele. Era stato accusato di frode e contraffazione alimentare. Stando al capo d’imputazione, nel 2016 l’allevatore avrebbe nutrito 2.800 maialini destinati alla dop con i residui di pane per tramezzini, contravvenendo così al disciplinare del Consorzio.

Nell’arringa il difensore, l’avvocato Luca Francescon, aveva sostenuto che il pane trovato nei silos della ditta di Genero era utilizzato non per tutti gli animali, ma solamente per quelli non destinati al Consorzio e che metà del cibo stoccato in ditta era in linea con il disciplinare. Per lui il pm aveva chiesto un anno di reclusione.