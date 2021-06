Falsi prosciutti Dop, quattro condanne, un patteggiamento e 17 rinvii a giudizio

Quattro condanne, un patteggiamento, e 17 richieste di rinvio a giudizio. Questo l’esito dell’udienza preliminare svolta al Tribunale di Pordenone per l’inchiesta dei falsi prosciutti Dop, Parma e San Daniele, che nel 2018 aveva creato un vero terremoto con oltre cento indagati - tra imprenditori, allevatori e veterinari friulani - e il sequestro di 300mila cosce per un valore di 80 milioni di euro.

Lievi le pene inflitte per le quattro posizioni – due allevatori e due veterinari - che avevano chiesto il rito abbreviato: le condanne oscillano tra 27 giorni e due mesi, ma saranno appellate dai legali, oltre a un risarcimento pressoché simbolico di mille euro a testa al Consorzio di San Daniele, ultima parte civile rimasta dopo che sono state revocate le posizioni di Coop Italia e Centrale Adriatica, che avevano inizialmente chiesto una provvisionale da mezzo milione di euro ciascuna, in seguito a un accordo.

Nel corso dell’udienza sul filone principale dell’indagine è definitivamente caduta l’accusa di associazione a delinquere, reato per il quale il pm Carmelo Barbaro aveva formalmente chiesto il non luogo a procedere.

Per gli otto accusati del reato, che hanno scontato 15 giorni di arresti domiciliari, è al vaglio da parte degli avvocati l’istanza per il rimborso dallo Stato per ingiusta detenzione.

Restano in piedi, invece, le ipotesi di reato di frode aggravata in commercio, contraffazione del marchio Dop e truffa per ottenere i contributi regionali. Accolto anche un patteggiamento, a un anno.

Restano così 17 rinvii a giudizio per indagati e imprese che dovranno affrontare il processo; la prima udienza è in calendario a marzo 2022.

Il giudice per le indagini preliminari ha inoltre rigettato le cinque richieste di messa alla prova. Il prossimo appuntamento sarà in aula per il dibattimento.