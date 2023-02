Falsi tamponi Covid, archiviata la posizione del farmacista udinese

Era accusato di aver falsificato il risultato di alcuni tamponi Covid: il Gip di Udine ha archiviato la posizione di Federico Montoro, farmacista di Cussignacco. A chiedere il non luogo a procedere è stato lo stesso Pm Marco Panzeri.

La vicenda risale a un anno fa, quando il professionista fu accusato di aver certificato alcuni esami per la rilevazione del Coronavirus non effettuati a norma. Per questo erano stati apposti dall'Azienda sanitaria i sigilli ai gazebo nei quali la farmacia effettuava i tamponi, attività poi sospesa per decisione dello stesso Montoro.

Soddisfatto il difensore del farmacista, l'avvocato Salvatore Spitaleri: "Il comportamento del mio assistito è risultato corretto sia rispetto alle norme, sia rispetto alla salute dei cittadini. E' emerso che ci furono alcuni errori nella trasmissione di migliaia di dati dovuti alla situazione di eccezionale richiesta di tamponi in quel periodo. Non ci fu alcun dolo da parte del professionista".