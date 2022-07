Falsi tecnici del gas, anziana sventa la truffa

Tentata truffa ai danni di un’anziana. A Rivignano, una 85enne è riuscita a mettere in fuga due uomini che si erano presentati come dipendenti dell’Italgas. In verità erano dei truffatori e questo l’anziana donna l'aveva capito.

Quando i due sedicenti tecnici le hanno chiesto di entrare per effettuare dei controlli, lei ha chiamato ad alta voce il nipote che in realtà non era in casa. Una mossa tanto semplice quando efficace, dal momento che i truffatori se la sono data a gambe levate. Sul caso indagano i Carabinieri di Codroipo.