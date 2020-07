Falsi vaccini, aperto a Udine il processo Petrillo

Si è aperto oggi, nel Tribunale di Udine, il procedimento a carico dell'operatrice sanitaria Emanuela Petrillo, accusata di non aver inoculato i vaccini a bambini del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. In questa prima fase sono stati ascoltati i testi del pubblico ministero. Tra loro il dottor Gallo, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Treviso, la responsabile dello stesso Dipartimento e due infermiere, colleghe dell'imputata. A riferirlo a Telefriuli l'avvocato Fabio Crea che tutela l'Asl di Treviso in questa vicenda giudiziaria che ha destato grande scalpore tra Friuli e Veneto.

Come è emerso dalle testimonianze rese oggi in aula, Petrillo non avrebbe inoculato i vaccini ai bambini che erano stati portati dai genitori al Dipartimento di Prevenzione di Treviso.

Sarebbero stati trovati, infatti, i flaconi con il vaccino ancora pieni. In particolare, su un campione di 116 bambini, in udienza è emerso che quelli gestiti da Petrillo sono risultati negativi: di fatto, quindi, non sono stati immunizzati. La parte, invece, dei bimbi (il 50%) che era stata affidata a una collega, è risultata positiva, ovvero risultava vaccinata.

L'udienza è stata aggiornata al 27 ottobre. Petrillo si è sempre dichiata innocente.