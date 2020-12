Falsificavano le mascherine griffate, tre denunce

Nel corso di due distinte operazioni, le Fiamme gialle di Pordenone hanno scoperto, in due esercizi commerciali di sartoria e vendita di biancheria, con sede a Pordenone e Sacile, un centinaio di mascherine in tessuto con i marchi contraffatti di note case di moda, da Louis Vuitton a Gucci, passando per Fendi, Burberry, Valentino e Dior.

Dopo aver sequestrato le mascherine 'taroccate', i finanzieri hanno approfondito da dove si fossero approvvigionati i negozi, scoprendo una società con sede a Fossalta di Piave, attiva nel commercio di tessuti. La Procura di Pordenone ha quindi disposto una perquisizione dell'azienda, che ha permesso di sequestrare oltre 160 metri di tessuti con impressi i falsi marchi usati per produrre i dispositivi di protezione.

I titolari delle due attività commerciali pordenonesi e il rappresentate legale della società veneziana sono stati denunciati per introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e per ricettazione.

La qualità delle mascherine taroccate era molto elevata, rendendole di fatto difficilmente distinguibili da quelle originali. La differenza? Era nel prezzo: venivano vendute a 10 euro, cifra anche 20 volte inferiore all'originale. La contraffazione, ricorda la Guardia di Finanza, provoca un notevole danno alle imprese e determina anche un pericolo per il consumatore, nella maggior parte dei casi vittima, più o meno consapevole, del raggiro dal momento che chi produce falsi non si preoccupa di rispettare le norme di sicurezza, nemmeno quelle a tutela della salute.