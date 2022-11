Falso 'made in Italy', sequestrati oltre 75.000 capi taroccati

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Venezia, a seguito di indagini delegate dalla Procura di Pordenone, hanno individuato oltre 75.000 capi di abbigliamento con falsa etichetta 'made in Italy', in realtà interamente prodotti all’estero, per una maxi-frode stimata di circa 8 milioni di euro. Dei fatti saranno chiamati a rispondere sei soggetti, che sono stati denunciati.

L’operazione, condotta dal Gruppo di Portogruaro, trae origine da un controllo su strada nella stazione di servizio Fratta Nord, lungo l'A4; in un autoarticolato proveniente dalla Bulgaria c'era un’ingente quantità di capi con dicitura 'made in Italy', il tricolore italiano e/o l’espressione 'Finest Italian Fabrics', nonostante la stessa documentazione di accompagnamento attestasse la provenienza bulgara. Il carico era destinato a una nota azienda di produzione di abbigliamento nel Bresciano.

Le indagini hanno permesso di accertare che le fasi di lavorazione, fabbricazione e confezionamento dei capi di abbigliamento 'taroccati' si svolgevano interamente all'estero,tra Bulgaria, Albania e Tunisia, per poi essere importati in Italia dall’azienda bresciana.

Alla luce di quanto riscontrato, l’Autorità Giudiziaria ha emesso appositi decreti di perquisizione e sequestro nei confronti di oltre 400 esercizi commerciali, sull’intero territorio italiano, clienti della casa di moda bresciana e rivenditori ignari dei capi di abbigliamento recanti false indicazioni di origine. Le attività hanno consentito di confermare le ipotesi investigative e di sottoporre a sequestro probatorio 4.800 capi di abbigliamento recanti mendaci indicazioni sull’origine italiana, ancora esposti per la vendita.