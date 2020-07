Falso allarme bomba, chiuso il casello di Villesse

Il casello di Villesse è rimasto chiuso per un paio d'ore, in entrata e in uscita sulla A34 (Villesse – Gorizia) per un allarme bomba, che si è poi rivelato falso. L’allarme era scattato poco prima delle 10.30 quando un’auto in transito da Gorizia si è fermata nella pista di esazione di Villesse. L’uomo alla guida, dopo aver preso il biglietto, è sceso dal veicolo e ha avvertito il personale di Autovie di avere un ordigno nell’auto.

Subito sono state allertate le forze dell’ordine che sono immediatamente giunte sul posto per le verifiche del caso, mentre il personale di Autovie ha provveduto a chiudere le piste, deviando il traffico. Attivati anche gli artificieri della Polizia, che hanno escluso la presenza di materiale pericoloso a bordo del mezzo.

Il conducente, un cittadino rumeno in stato confusionale, è stato accompagnato in Pronto Soccorso. Quando è stato dimesso dal presidio sanitario, è stato trasferito negli uffici della Polizia stradale di Gorizia, dove sono in corso le indagini per chiarire i contorni della vicenda e verificare un'eventuale contestazione dell'ipotesi di reato di procurato allarme.