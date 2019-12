Falso avvocato truffa due anziane

Ancora raggiri ai danni di persone anziane. Il metodo? Quello del falso avvocato. Sono due i casi che, nel giro di poche ore, sono stati segnalati ai Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo. Nel primo, il sedicente legale si è messo in contatto con una 77enne, raccontandole che il figlio si era cacciato nei guai e aveva bisogno di soldi per essere aiutato.

L’anziana ha ricevuto una telefonata nella quale il malvivente la invitava a preparare una cospicua somma di denaro. La donna si è, quindi, affrettata al bancomat, dove ha prelevato 3.500 euro, poi consegnati alla persona che si è presentata a casa sua. Una volta ripresasi dall’angoscia, l’anziana ha chiamato il figlio, realizzando così di essere stata truffata. E’ così scattata la denuncia ai Carabinieri, che si sono messi sulle tracce di un uomo di 30-35 anni, avvistato a bordo di un’auto di piccola cilindrata di colore scuro.

Un analogo episodio aveva coinvolto una signora di 86 anni; anche lei aveva ricevuto una telefonata da un sedicente avvocato e da un altro soggetto che si era qualificato come maresciallo dei carabinieri. I due le avevano raccontato che suo figlio era nei guai perché aveva la patente scaduta; per evitare ripercussioni, avrebbe dovuto consegnare 4mila euro in contanti o in oggetti preziosi. La donna, intuito che la richiesta era anomala, ha tergiversato e chiamato i figli, appurando che si trattava di una truffa.

Non si esclude che ci siano state altre vittime che non hanno sporto denuncia solo perché imbarazzate per essere state “messe nel sacco”. Ogni notizia – ricordano i Carabinieri - può risultare utile per l’individuazione dei truffatori.

E’ bene ricordare che non ci sono professionisti/operatori delle forze dell’ordine che riscuotono somme a domicilio. Per nessun motivo. Informazioni delicate, gravi o giudiziarie vengono comunicate ai parenti sempre da personale in uniforme, mai in modo frettoloso o sommario. Il cittadino ha sempre il diritto di eseguire una verifica telefonica a qualsiasi comando dei Carabinieri (che raccomandano caldamente di farlo!), qualora avesse dei dubbi sulla loro reale identità e funzione.