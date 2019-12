Famiglia in ospedale intossicata dal monossido di carbonio

Un'intera famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio questa notte, poco dopo le 23.30, in una casa in via Buttrio a Udine. Ad accusare per prima i malori è stata la donna che ha chiamato il 112. All'arrivo dell'ambulanza, i sanitari hanno trovato la famiglia in stato confusionale e hanno trasportato immediatamente tutti in ospedale a Udine.

Poi da lì il trasferimento a Trieste per il trattamento in camera iperbarica. A restare intossicati marito, moglie (pare una coppia anziana) e un'altra persona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno sequestrato l'appartamento dopo aver messo in sicurezza l'alloggio. È successo al civico 410.

Le cause della fuga di gas sono in corso di accertamento.