Famiglia intossicata dal monossido a Pradamano

Una famiglia - composta da madre, padre e da quattro bambini - è rimasta intossicata dal monossido di carbonio a Pradamano. L'allarme è scattato questa mattina, nella loro abitazione. Sono stati tutti soccorsi dal personale sanitario inviato dalla Centrale Sores di Palmanova.

Alcuni saranno trasportati a Trieste per il trattamento in camera iperbarica. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Udine per il rilevamento del gas e la messa in sicurezza dello stabilie. Le cause della formazione del micidiale gas sono in corso di accertamento.