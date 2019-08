Famiglia soccorsa sul lago di Redona a Tramonti di Sotto

I Vigili del Fuoco di Pordenone e provincia questo pomeriggio, sono intervenuti per soccorrere una famiglia di 5 persone, tra cui anche un bambino, che nell'intento di andare a vedere i ponti sommersi sul lago di Redona è rimasta bloccata all'interno del proprio 4x4 dentro il lago.

La situazione iniziale sembrava grave. Sul posto sono stati inviati, visto il numero di persone coinvolte, la squadra della sede VF di Maniago, 4 Soccorritori acquatico/fluviali dalle sedi di Spilimbergo e Pordenone e l'autogru da Pordenone, oltre l'ambulanza del 118 (che poi non è servita) e i carabinieri, entrambi da Spilimbergo.

All'arrivo sul posto la situazione si ridimensionata. La famiglia era rimasta bloccata in circa 1 metro d'acqua ma non in imminente pericolo di vita.

I Vigili del Fuoco, indossati gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale, hanno provveduto al recupero delle persone e dell'auto mediante il verricello in dotazione alle campagnole del Corpo Nazionale, portando così gli occupanti in zona sicura, distante dalle rive del lago.