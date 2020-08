Famiglia tratta in salvo a Casera Goriuda di Sopra

Sono stati tratti in salvo i quattro escursionisti che avevano chiesto aiuto nei pressi di Casera Goriuda di Sopra, una famiglia con genitori e due figli di Firenze. Seguendo le indicazioni di un depliant illustrativo della zona, si erano incamminati da Sella Nevea per poi raggiungere il Rifugio Gilberti e da qui Sella Bilapech e il Bivacco Marussigh, contando poi di ridiscendere a Sella Nevea passando per Casera Goriuda entro quattro ore, come indicato nella descrizione che avevano con sé.

Quando si sono accorti che il tempo necessario a effettuare il giro completo sarebbe stato di molto superiore era ormai troppo tardi. Stanchi e provati non se la sono sentita di proseguire dal momento che era quasi buio e hanno chiesto aiuto al Nue 112 una volta giunti nei pressi di Casera Goriuda di Sopra, da dove partono diversi sentieri, due relativamente impegnativi per Sella Nevea e uno che scende al Fontanon di Goriuda.

I soccorritori, un team di sei persone del Soccorso Alpino e Speleologico e della Guardia di Finanza, li hanno raggiunti e condotti in sicurezza lungo il sentiero meno difficile che scende al Fontanon di Goriuda.

Sono tuttora in corso le ricerche a Dolegna del Collio, dopo la segnalazione delle grida di aiuto nei pressi della località Quarnizza di Lonzano.