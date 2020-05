Famiglia uccisa in Macedonia, ergastolo per la figlia

La Corte d’Assise di Gostivar, in Macedonia, ha condannato all’ergastolo la 29enne Blerta Pocesta per il triplice omicidio dei genitori e della sorellina Anila, 14enne. Si tratta della strage commessa a colpi di pistola nella notte del 25 agosto 2018 nella cittadina macedone di Debar, ma che aveva profondamente colpito anche la comunità di Sacile, dove la famiglia lavorava e viveva da molti anni.

Poco prima della loro tragica morte, infatti, i coniugi avevano acquistato una villetta con giardino a Cornadella. Il padre Amit, 54enne, lavorava come operaio in una ditta sacilese mentre la madre Nazmije, 53 anni, laureata in chimica nel Paese d’origine, era dipendente di un'impresa di pulizie della zona; con loro vivevano anche le tre figlie di 29, 22 e 14 anni.

I genitori e la ragazza più giovane nell'estate 2018 erano tornati nel paese d’origine, a Debar, per partecipare a un matrimonio. Ma la mattina del 25 agosto i parenti non li avevano visti arrivare: entrando nella camera da letto, li avevano trovati tutti e tre assassinati a colpi di pistola.

Erano subito scattate le indagini, che hanno visto impegnata la Procura della Repubblica di Pordenone in raccordo con quella macedone, grazie al coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, con il contributo della Squadra Mobile di Pordenone e del Servizio Polizia Scientifica.

Le attività investigative hanno permesso di appurare come la figlia primogenita Blerta, il giorno prima del matrimonio, all’insaputa della seconda sorella, si era recata in aereo dal Veneto fino in Macedonia dove, nella notte del 25 agosto, avrebbe appunto ucciso nel sonno i genitori e la sorellina, facendo subito dopo rientro in Italia, il tutto per un movente familiare. Determinanti i riscontri e gli accertamenti investigativi effettuati sul versante italiano per la definizione del processo celebratosi in Macedonia.

Condannati anche i due complici della ragazza, due macedoni del posto, rispettivamente a dieci e a tre anni di reclusione, per aver il primo dato assistenza alla giovane nei movimenti in madrepatria e il secondo per aver procurato l’arma del delitto, una pistola semiautomatica clandestina.