Fanno festa in cantina e si filmano. Il video arriva ai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Cividale stanno indagando su una singolare festa con musica 'a palla', con tanto di brindisi e bicchieri di vino "a go go", che si è tenuta in una cantina all'interno del territorio del comune di Nimis nei giorni scorsi.

La segnalazione è nata perché i protagonisti della festicciola fuorilegge hanno pensato bene di riprendersi con il telefonino mentre stavano brindando, al calare della sera. Si tratta di una decina di persone che si sono ritrovate senza rispettare le distanze di sicurezza, erano fuori casa senza giustificato motivo e tutte senza mascherine, molte delle quali con un bicchiere in mano.

Il video è stato diffuso tra gli amici, finendo nei telefonini di diverse persone. Tant'è che, in breve tempo, è giunto anche nelle mani dei militari dell'Arma. È scattata subito un'indagine per accertare quanto successo. Alcuni dei componenti del gruppo sono stati identificati, altri sono in corso di identificazione perché, venuti a conoscenza degli accertamenti, si sono ben presto defilati. Le indagini sono ancora in corso.