Fanno sedere troppi avventori ai tavoli, scatta la sanzione

Nell’ambito dei servizi disposti per il rispetto della normativa anti-Covid, ieri pomeriggio, a Pordenone, sono state riscontrate irregolarità al bar Posta, in piazza XX Settembre.

E' emerso come tra le 16 e le 18, a fronte di un 'tutto esaurito', sono stati fatti accomodare e sedere ad alcuni tavoli più di quattro avventori, fra loro non conviventi, in violazione di quanto espressamente previsto dalle regole per contrastare la pandemia.

Da qui la sanzione di 400 euro notificata al titolare e la sospensione dell’attività per giorni cinque del bar Posta.