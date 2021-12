Fantomatici problemi nell'acqua, nuovo raggiro ai danni di una pensionata

Bussano alla porta di un'anziana di Udine, fingendo di essere un agente della Polizia locale e un tecnico dell'acquedotto. Dicono alla pensionata che stanno facendo dei prelievi d'acqua perché si è verificata una perdita e potrebbero esserci dei problemi d'inquinamento.

Dopo aver finto d'ispezionare le tubature, i due malviventi hanno indotto l'anziana ad aprire la cassaforte, a prelevare i preziosi che conteneva al suo interno e a metterli all'interno di un panno, per evitare che potessero rimanere intaccati da un fantomatico acido presente nell'acqua, a loro dire.

Poi i due malviventi se ne sono andati. Solo in un secondo momento la donna si è accorta di essere stata raggirata e ha chiamato i parenti, per denunciare l'accaduto. È stata trovata sotto choc è spaventata ma per lei non è stato necessario fortunatamente a ricorrere alle cure mediche. Immediata la chiamata al 112.