Fase due, Gorizia annuncia un taglio alla burocrazia

"Oggi è stata ancora una giornata molto importante, cari amici, perché, su proposta dell'assessore alle attività produttive, Roberto Sartori, la Giunta comunale di Gorizia, presieduta dal sottoscritto, ha approvato un'altra delibera che punta a favorire la ripartenza", commenta il sindaco Rodolfo Ziberna.

"È fondamentale, in questo difficile momento, essere a fianco delle famiglie, operatori economici, professionisti e dipendenti, per aiutarli ad affrontare i grandi cambiamenti che ci stanno di fronte. Sappiamo che le riaperture delle attività economiche previste per il 4 maggio saranno decisamente diverse rispetto a prima, a partire dalla cosiddetta distanza sociale prevista per clienti, utenti e operatori stessi. Ciò significherà diversa disposizione di tavoli e tavolini, in ristoranti e bar, ma anche diverso accesso in negozi e uffici, senza parlare delle sanificazione e altre misure".

"In attesa che il Governo chiarisca, finalmente, le modalità per la riapertura - ed è vergognoso che non lo abbia ancora fatto - con la delibera approvata oggi abbiamo attivato un servizio di consulenza gratuita per gli operatori economici e avviato un percorso per tagliare i tempi della burocrazia, semplificando tutti i procedimenti possibili. Inoltre, sarà ulteriormente potenziata l'informazione, in particolare sugli aiuti comunali e sulle misure regionali e governative", continua Ziberna.

"Il Comune c'è e ci sarà per sostenere tutti, per far ripartire la nostra città. Lo stesso è per scuole, asili e centri estivi, siamo pronti, stiamo solo aspettando che il governo decida cosa fare. Non sono più accettabili rinvii, è necessario dare risposte ai genitori, sempre più preoccupati per l'organizzazione della famiglia".

"Veniamo adesso a quanto accaduto in questi giorni sul versante contagi. Come vi avevo promesso oggi ho approfondito i motivi per cui l'Isontino, compresa Gorizia, ha avuto questa impennata di nuovi casi. È successo che, la scorsa settimana, l'azienda sanitaria ha deciso di effettuare tamponi a tappeto nelle case di riposo e lo stanno facendo anche con i medici di famiglia. Un'azione che ha permesso di far emergere contagiati asintomatici che, altrimenti, molto difficilmente sarebbero stati scoperti. È successo in diverse strutture dell'Isontino e, per quanto riguarda Gorizia, è stata coinvolta Villa San Giusto".

"Fra gli operatori sono stati individuate otto persone positive assolutamente asintomatiche che, però, sono state ovviamente, subito isolate. Sono sincero, questo episodio mi sta facendo riflettere sull'evoluzione di questa emergenza e sulla necessità di imparare a conviverci, con questo virus finché non saremo in grado di affrontarlo come una normale influenza. È semplicemente una riflessione. In attesa di capire meglio come si evolverà la situazione teniamo duro. Mi raccomando. Abbattersi non serve a nulla e fa male ai nostri cari. Stiamo insieme. Questa sera un doppio, grandissimo abbraccio2, conclude Ziberna.