Fase due, Gorizia studia nuove aree perdonali

"Domani si riparte", scrive il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Riapriranno bar, ristoranti, negozi, parrucchiere, barbieri e altre attività. Non tutti. Alcuni preferiscono attendere ancora qualche giorno per capire meglio come attuare le disposizioni anticontagio. A tutti un grande augurio. Anche ai tanti altri che torneranno al lavoro. Ma ci sarà anche chi, almeno in questa fase, rimarrà a casa perché il lavoro non c'è più oppure è condizionato dall'effettiva ripresa economica. Non sarà una ripartenza facile. La tanta voglia di ripartire sarà condizionata dalle misure anti Covid-19 ma anche dalla paura di una seconda ondata di contagi".

"Ma dobbiamo andare avanti. Con cautela e senso di responsabilità ma anche con coraggio e determinazione. L'esperienza maturata in questi mesi dovrà aiutarci a gestire meglio un eventuale contraccolpo del virus. Dobbiamo imparare a conviverci e la paura dovrà lasciare spazio alla voglia di vivere. Sì, di vivere. Magari ancora con la mascherina, magari a un metro di distanza l'uno dall'altro, cari amici, ma torniamo a guardarci negli occhi, a bere un caffè al bar, a far giocare i bambini nei parchi. La nostra città è meravigliosa e vogliamo che questi momenti diventino un'occasione per riscoprirla".

"Vi ricordate le "vasche" in corso Italia e corso Verdi? Potremmo tentare di recuperarle. Stiamo studiando una promenade goriziana, una lunga e ininterrotta zona pedonale da via XXIV Maggio a via Boccaccio nelle serate di venerdì e sabato e tutto il giorno di domenica. Ma vorremmo valorizzare anche altre bellissime aree come piazza Vittoria e piazza Sant'Antonio. Ma sarà fondamentale, perché questa iniziativa possa avere successo, il vostro coinvolgimento così come quello di esercenti e commercianti. Proviamoci", prosegue Ziberna.

"Ancora una bella giornata sul fronte contagio. Nessun nuovo caso e diminuiscono la persone in quarantena. Dai che ci siamo. Oggi voglio chiudere con un pensiero a una donna che oggi avrebbe compiuto 100 anni, Norma Cossetto, torturata e uccisa dai titini a guerra finita. È rimasto in tutti noi il suo sorriso, che nessuno riuscirà mai a spegnere nei cuori di chi la ricorda.

Un abbraccio domenicale con tanto affetto", conclude Ziberna.