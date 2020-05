Fase due, infortunio sul lavoro alla Burgo

Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 4 maggio, nella cartiera Burgo di San Giovanni di Duino. Un manutentore, che si trovava all'interno dello stabilimento, è rimasto ferito dopo essere caduto da un’altezza di due metri. CL'uomo è sempre rimasto cosciente ed è stato soccorso dal personale medico dell'elicottero sanitario, che ha raggiunto lo stabilimento insieme all'ambulanza.



La cartiera in questo momento è chiusa e il manutentore, 66 anni di Monfalcone, stava eseguendo alcune opere necessarie per mantenere in funzionamento gli impianti. È stato trasportato all’ospedale di Trieste in volo. Sul posto la Polizia di Stato e gli ispettori del lavoro dell'Azienda sanitaria.