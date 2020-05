Fase due, tra le Regioni del Nord solo il Fvg è pronto

Il Friuli Venezia Giulia? E' l'unica regione del Nord davvero pronta per la fase due. Lo attesta lo studio della Fondazione Gimbe che, dall'inizio dell'emergenza, elabora i dati sui contagi per veriricare lo 'stato di salute' dei vari territori dello Stivale.

Dall'ultima analisi (che fotografa la settimana dal 22 al 30 aprile), emerge come quattro aree siano ancora in fase uno: si tratta di Piemonte, Liguria, Lombardia e Trentino. Lo schema analizza l'aumento percentuale dei casi (asse verticale), incrociandolo con il numero di contagi per 100mila abitanti (asse orizzontale). Da qui emerge come le due regioni più occidentali registrino ancora un incremento percentuale prossimo al 14%, a fronte di una media nazionale che si attesta all'8%. Anche il Trentino è ancora in 'zona rossa', con un numero di casi ogni 100mila abitanti molto alto (750 circa), secondo solo alla Valle d'Aosta (900) dove, però, come a Bolzano, l'aumento percentuale nell'ultima settimana è stato tra i più bassi. La Lombardia è in zona gialla: l'incremento è a livello della media nazionale, ma i dati sono ancora sopra i 700 casi ogni 100mila abitanti, a fronte di un dato nazionale pari a 350.

Il vicino Veneto? Si colloca vicino alla media italiana, con un incremento nell'ultima settimana del 6% e una prevalenza di 350 casi, che lo pone, assieme a Emilia Romagna e Marche nella zona gialla. Sicilia e Lazio navigano in acque relativamente tranquille, mentre tutte le altre regioni del centro-sud sono in zona verde.

Arriviamo così al Fvg, che si conferma tra le aree meno colpite, unica regione del Nord. Qui i casi nell'ultima settimana sono stati circa 250 ogni 100mila abitanti, mentre l'incremento è sotto al 6%.

"A pochi giorni dall’avvio della fase due – spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervistato dal Corriere della Sera – il nostro monitoraggio indipendente documenta un ulteriore alleggerimento del carico degli ospedali e in particolare delle terapie intensive. Ma sul fronte di contagi e decessi, nonostante il progressivo rallentamento, il numero non si è ancora stabilizzato. L’80% dei nuovi casi si concentra, infatti, in cinque regioni del nord che saranno prevedibilmente le stesse in cui la fase due metterà in movimento più persone. Ad esclusione del Friuli Venezia Giulia, il Nord Italia potrebbe essere suscettibile di aumenti".

L'eventuale risalita della curva dei contagi sarà visibile non prima di due settimane, motivo per il quale anche ieri alle Camere il premier Giuseppe Conte ha spiegato che ulteriori aperture, magari su base regionale, potranno essere valutate solo dopo il 18 maggio. "Come ogni decisione politica – conclude Cartabellotta – il decreto sulla fase due rappresenta un inevitabile compromesso tra evidenze scientifiche e interessi di altra natura. Con queste posizioni, modulare regole diverse secondo l’epidemiologia del contagio tra le varie Regioni avrebbe inevitabilmente fatto saltare il banco".