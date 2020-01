Ferita a un ginocchio, 25enne soccorsa sul Monte Laura

Tecnici del Soccorso alpino della stazione di Maniago del Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco al lavoro, questo pomeriggio, sul Monte Laura, a Barcis.

Una ragazza di 25 anni di Montebelluna - M. T. le sue iniziali - è stata soccorsa dall'elisoccorso questo pomeriggio nel corso di un intervento che si è concluso alle 16.

L'escursionista si trovava con due amici sulla cresta del monte a 1200 metri e non riusciva a scendere autonomamente perchè ferita a un ginocchio, che ha riportato una probabile distorsione.

I suoi compagni hanno contattato il NUE112, preoccupati per la lunga discesa. A fondovalle è intervenuta in appoggio una squadra della stazione di Maniago del Soccorso Alpino e anche i Vigili del Fuoco ma, valutati i tempi di percorrenza del sentiero per raggiungerla, si è deciso di contattare l'elisoccorso per il suo recupero. Il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino si è calato sul posto assieme al medico che ha valutato la ragazza - illesa ma dolorante - l'ha recuperata e accompagnata alla sua automobile a fondovalle.