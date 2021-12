Ferito un ciclista investito a Pozzuolo

Un giovane ciclista di Udine è finito in ospedale nella prima serata di ieri, intorno alle 19.30, dopo essere stato investito da una vettura mentre stava pedalando in sella alla sua bici, lungo via Brigata Bergamo, a Pozzuolo del Friuli. Il conducente dell'auto che lo ha urtato si è fermato subito per chiedere aiuto e ha chiamato il 112.

Sul posto è arrivata un'ambulanza che lo ha trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine; ha riportato diverse lesioni, ma non è in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Mortegliano per tutti i rilievi e gli accertamenti.