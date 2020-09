Fermata con l'armamentario da scasso, denunciata

Ieri mattina la Polizia di Stato di Trieste ha dato esecuzione a un decreto di ripristino di un ordine di carcerazione a carico di una cittadina rumena del 1980. E’ stata identificata assieme ad altri quattro connazionali dal personale della Squadra Volante del Commissariato di Duino Aurisina in un’area di servizio lungo il raccordo autostradale in direzione Venezia. La donna deve espiare la pena di due mesi e venti giorni di reclusione e 80 euro di multa per reati predatori commessi nel Milanese a inizio febbraio 2009. Dopo gli atti di rito, è stata accompagnata alla Casa circondariale di Trieste a disposizione della Procura della Repubblica.

Ieri mattina, inoltre, la Polizia di Stato ha denunciato per il possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli una cittadina rumena del 1970. Un residente ha segnalato alla sala operativa della Questura tramite il 112 la presenza sospetta di due donne in via Battisti. Sul posto è intervenuto personale della Squadra Volante che le ha identificate e le ha accompagnate in Questura. Addosso a una delle due rumene è stato trovato un tronchese da elettricista. Dopo gli atti di rito, è stata denunciata.