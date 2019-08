Fermata la banda dei finti tecnici che rapinava gli anziani

Accedevano all’interno delle abitazioni delle vittime, quasi sempre scelte in ragione dell’età avanzata, presentandosi come tecnici del gas o dei termosifoni per effettuare verifiche urgenti.

Acquisita la fiducia degli anziani, li trattenevano nei pressi della caldaia o degli impianti, mentre un complice procedeva alla ricerca dei preziosi e dei contanti; alcune vittime hanno anche acconsentito ad aprire la cassaforte.

Soltanto quando il 'tecnico' lasciava l’abitazione, i malcapitati si avvedevano degli ammanchi.



In alcuni casi, poche centinaia di euro accuratamente conservate tra gli indumenti o gli effetti personali, in altri, oro, monili e somme di denaro, anche cospicue, probabilmente frutto di risparmi di una vita.

Il primo tassello per ricomporre il quadro investigativo é stato l‘individuazione, a cura della Squadra Mobile di Trieste, di una vettura in uso ai possibili autori del reato: una Lancia Y, che nel corso della mattinata dello scorso 6 agosto aveva fatto ingresso nel territorio provinciale.



Iniziate le ricerche del mezzo, estese anche oltre confine grazie alla collaborazione della Polizia Slovena, a Trieste, lo stesso giorno, la banda alzava il tiro commettendo altri tre furti, sempre in danno di anziane e con le stesse modalità, che consentivano agli autori di asportare oltre 21.000 € in contanti e numerosi oggetti in oro, per un valore di diverse decine di migliaia di euro.

La svolta è arrivata nella mattinata del 7 agosto, quando gli investigatori hanno intercettato l’auto in procinto di immettersi in autostrada, per allontanarsi dal Friuli Venezia Giulia.



In ragione del traffico intenso, é intervenuta anche una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Palmanova. Una volta bloccato il veicolo, venivano identificati a bordo tre uomini provenienti dal Piemonte (B. F., classe 1988, B. G. del 1990, P.A. del 1995), due dei quali gravati da precedenti specifici.

Poco dopo, la perquisizione del mezzo restiuiva la somma di oltre 21.000 € in contanti, numerosi monili in oro, gioielli, ricetrasmittenti, una parrucca, guanti e oggetti atti allo scasso.



I tre soggetti sono stati posti agli arresti domiciliari dal G.I.P. del Tribunale di Udine, mentre la quasi totalità della refurtiva è stata riconosciuta e restituita alle vittime.

Chi abbia subito un furto a fronte di un raggiro posto in essere con le medesime modalità e riconosca l’autore in uno dei soggetti in foto, potrà rivolgersi alle Forze dell’ordine.

Si raccomanda, inoltre, la massima attenzione nel caso in cui ignoti si presentino autonomamente per effettuare verifiche all’interno degli appartamenti, senza che ve ne sia stata richiesta, e di chiamare il Numero Unico di Emergenza 112.